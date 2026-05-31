Ludwigshafen/Mannheim. Nach rund zweijähriger baustellenbedingter Sperrung ist die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim wieder für den Stadtbahnverkehr freigegeben. Mit der Wiederinbetriebnahme der wichtigen Rheinquerung treten zum 1. Juni zahlreiche Änderungen im Liniennetz der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) in Kraft.





MRN-News begleitete die Stadtbahnfahrt über die sanierte Brücke. Während der Fahrt erläuterten Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht, Ludwigshafens Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner sowie Vertreter der rnv die Hintergründe und Herausforderungen des umfangreichen Sanierungsprojekts.



Zeitgleich mit der Wiedereröffnung der Konrad-Adenauer-Brücke wird die Schienenstrecke über die Kurt-Schumacher-Brücke für den Stadtbahnverkehr gesperrt. .

„Nachdem die Schäden an der sogenannten Stelzenbrücke bei einer turnusmäßigen Brückenprüfung festgestellt wurden, haben wir die Brücke sofort gesperrt“, erklärte Oberbürgermeister Christian Specht. Gemeinsam mit der rnv sei daraufhin ein Sanierungskonzept entwickelt und in kurzer Zeit umgesetzt worden. „So ist die Brücke innerhalb von knapp zwei Jahren wieder betriebsbereit – rechtzeitig vor der schon lange geplanten Schließung der Kurt-Schumacher-Brücke“, so Specht.

Auch die rnv sieht in der Wiedereröffnung einen wichtigen Meilenstein für den öffentlichen Nahverkehr in der Metropolregion Rhein-Neckar. „Mit dem Wechsel auf die andere Brücke können wir ab dem 1. Juni bessere Verbindungen anbieten“, sagte Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv. Zwar gebe es weiterhin einzelne baustellenbedingte Umleitungen, dennoch werde das neue Stadtbahnnetz Mannheim/Ludwigshafen die rheinübergreifenden Verbindungen deutlich leistungsfähiger gestalten. „Die beiden Städte rücken wieder näher zusammen. Deshalb freut es uns besonders, dass alle Beteiligten so gut zusammengearbeitet haben“, betonte Martin in der Beek.

Auch Prof. Dr. Klaus Blettner lobte die enge Abstimmung zwischen Mannheim, Ludwigshafen und der rnv. „Nur wenn die Städte vertrauensvoll zusammenarbeiten, lassen sich die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich halten“, erklärte Blettner.



Mit dem Fahrplanwechsel zum 1. Juni treten zahlreiche Änderungen im Stadtbahnnetz in Kraft. Die rnv informiert über die neuen Linienführungen und Fahrpläne auf ihren Informationskanälen.

So fahren die Bahnen ab dem 1. Juni:Änderungen ab 01.Juni

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2026, 14:36