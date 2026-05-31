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31.05.2026, 9:41 Uhr

Heidelberg – „Das Abschiedsdinner“ – Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière -Letzte Marguerre-Saal-Premiere in der Intendanz von Holger Schultze

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Das Theater und Orchester bei Nacht. Bildrechte: Wächter und Wächter Architekten / Theater und Orchester Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Theater und Orchester Heidelberg feiert am Freitag, 5. Juni 2026, um 19:30 Uhr, mit »Das Abschiedsdinner« die letzte Marguerre-Saal-Premiere der Spielzeit 2025/26. Regisseurin Kathrin Sievers bringt die französische Schauspielkomödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière auf die große Bühne. Mit Witz und bissigem Humor widmet sich das Stück unter anderem den Fragen, was Freundschaft in einer effizienzgetriebenen Zeit bedeutet und wofür sich Freundschaften lohnen.

Minimalismus-Hype macht vor Freundschaften nicht halt

Hideko Yamashita ist Japans bekannteste Aufräum- und Entrümpelungsexpertin, von ihrem Buch »Das Leben entrümpeln, die Seele befreien« wurden weltweit drei Millionen Exemplare verkauft. Was aber, wenn wir nicht nur Materielles entrümpeln würden, sondern auch endlich mal unseren Freund*innenkreis? Wer ließe sich ohne Verlustgefühle entsorgen – und ließe sich dadurch nicht unglaublich viel private Zeit gewinnen?

Das Erfolgsautorenpaar Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière (»Der Vorname«) nimmt den Minimalismus-Hype in bester französischer Boulevard-Tradition zum Anlass für ihre Komödie. Pierre und Clotilde beschließen, sich von langjährigen Freund*innen zu trennen – immerhin mit einem stilvollen Abschiedsdinner. Nur haben sie die Rechnung ohne Antoine gemacht, der nicht vorhat, ihre Freundschaft kampflos aufzugeben. Ein Abend, der natürlich vollkommen aus dem Ruder läuft – mit überraschendem Finale.

Ein Abschied

Mit »Das Abschiedsdinner« lädt das Team von Intendant Holger Schultze das Heidelberger Publikum zum letzten Mal zu einer Premiere in den Marguerre-Saal ein. Bevor Schultze sich mit Ende der laufenden Spielzeit nach 15 Jahren aus Heidelberg verabschiedet, feiern noch drei weitere Produktionen Premiere (darunter mit »Cyrano de Bergerac« auch die letzte Heidelberger Inszenierung des scheidenden Intendanten) – allerdings auf dem Schloss bei den Heidelberger Schlossfestspielen.
Bühne und Kostüme stammen von Annette Wolf. Mit einer buchstäblichen Sofalandschaft baut sie das Apartment der Eheleute abstrakt nach. Die Kostüme sind realistisch und zeitgenössisch. Aus dem Schauspielensemble darf sich das Publikum auf Hendrik Richter, Lisa Förster und Marco Albrecht freuen.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2026, 09:41

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