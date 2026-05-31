Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 19. Mai 2026 fand im Zoo Heidelberg die Eröffnung der Sonderausstellung „Meer.Natur.Schutz.“ statt. Die Ausstellung beschäftigt sich mit den deutschen Meeresschutzgebieten, deren Tier- und Pflanzenwelt sowie internationalen Maßnahmen zum Schutz der Meere. Veranstaltungsort war der Rote Saal beziehungsweise die Explo-Halle des Zoos Heidelberg.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain führte Axel Schlemann, Leiter der Zoo-Akademie, in die Inhalte und Hintergründe der Ausstellung ein. Thematisiert wurden unter anderem die Bedeutung mariner Schutzgebiete, die Wiederansiedlung der Europäischen Auster sowie internationale Ansätze des Meeresschutzes.

Die Ausstellung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) richtet sich an ein breites Publikum und vermittelt die Themen durch Naturfotografien sowie interaktive Elemente anschaulich und verständlich. Ziel ist es, Besucherinnen und Besuchern die Vielfalt und Schutzbedürftigkeit der Lebensräume im Meer näherzubringen.

Vom 20. Mai bis zum 30. November 2026 kann jeder die interaktive Wanderausstellung Meer.Natur.Schutz. besuchen.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion Heielberg

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2026, 09:40