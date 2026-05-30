Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein Anlieferer mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger aus der Ausfahrt eines Lebensmittelmarktes, welcher in Wiesloch in der Straße „In den Weinäckern“ ansässig ist und verunfallte hierbei.

Im dortigen Kurvenbereich löste sich aus bislang noch ungeklärten Gründen plötzlich der Auflieger (beladener Kühlanhänger) von der Zugmaschine ab und kippte um. Kurz darauf kam es dann auch noch zum Betriebsstoffauslauf. Eine größere Menge von Betriebsstoffen begann hier auszulaufen, was auch den Einsatz der Feuerwehr Wiesloch zufolge hatte.

Aufgrund der Unfallaufnahme, der komplexen Bergungsmaßnahmen und einer anschließenden Fahrbahnreinigung musste die Straße „In den Weinäckern“, in Höhe des Lebensmittelmarktes, letztlich bis ca. 01:00 Uhr gesperrt werden. Teilweise war auch die Auffahrt zur B3 betroffen.

Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Lediglich der Auflieger und der Straßenbelag erlitten Sachschäden.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Wiesloch übernommen.

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:58