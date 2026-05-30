Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 13. bis 20. Juni 2026 setzt Speyer erneut ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Kindern: In diesem Zeitraum findet die etablierte Aktionswoche „Speyer sagt NEIN! zu Gewalt gegen Frauen und Kinder“ statt. Veranstaltet wird sie vom Arbeitskreis gegen Gewalt gemeinsam mit der Gleichstellungsstelle sowie dem Netzwerk Kindeswohl und Kindergesundheit der Stadt Speyer. Mit Vorträgen, Workshops, Präventionsangeboten und öffentlichen Aktionen macht die Veranstaltungsreihe auf Gewalt gegen Frauen und Kinder aufmerksam und informiert über Hilfs- und Unterstützungsangebote.

„Gewalt gegen Frauen und Kinder darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Sie ist kein Randphänomen, sondern ein strukturelles Problem, das uns auch hier vor Ort in Speyer betrifft“, macht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler deutlich. „Gewalt verschwindet nicht durch Appelle, sondern nur dort, wo hingeschaut, unterstützt und konsequent gehandelt wird. Deshalb braucht es verlässliche und gut zugängliche Beratungs-, Schutz- und Präventionsangebote. Mit der Aktionswoche machen wir diese Angebote sichtbar und stärken das Bewusstsein für von Gewalt betroffene Menschen in unserer Gesellschaft.“

Den Auftakt bildet die Eröffnungsveranstaltung am Samstag, 13. Juni, von 11 bis 14 Uhr auf dem Geschirrplätzel. Dort wird zu Beginn symbolisch der „gefährlichste Ort für Frauen und Kinder“ enthüllt. An Informationsständen Speyerer Beratungsstellen können sich Besucherinnen und Besucher über die vielfältigen Angebote in und um Speyer informieren. Darüber hinaus lädt eine Rallye dazu ein, die verschiedenen Stände aktiv zu entdecken: Wer kleine Rätsel und Aufgaben löst, sammelt Stempel und kann um 13.30 Uhr an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es Büchergutscheine.

„Wir sind gespannt, wie die Besucherinnen und Besucher auf den gefährlichsten Ort reagieren werden. Die eine oder der andere wird überrascht sein, dass sie oder er bereits dort war oder diesen Ort wahrscheinlich sehr gut kennt“, berichtet Gleichstellungsbeauftragte Katharina Disch.

Das Programm umfasst unter anderem einen Informationsabend zu digitaler Gewalt und Deepfakes (Montag, 15. Juni, um 18 Uhr im Media:TOR), digitale Vorträge zu Femiziden und sexualisierter Gewalt, einen Einführungsworkshop zur gewaltfreien Kommunikation (Mittwoch, 17. Juni, um 18.30 Uhr im Haus der Familie K.E.K.S.), ein Anti-Mobbing-Training für Grundschülerinnen und Grundschüler (Freitag, 19. Juni, um 14.30 Uhr im VHS-Weiterbildungszentrum) sowie Aktionen zur Gewaltprävention in Kindertagesstätten und Schulen.

Den Abschluss bildet am 20. Juni eine Kundgebung gegen sexualisierte Gewalt, die um 11 Uhr auf dem Geschirrplätzel startet und in ein offenes Picknick im unteren Domgarten übergeht.

Das vollständige Programm der Aktionswoche ist online abrufbar unter www.speyer.de/antigewaltwoche

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:01