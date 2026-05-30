Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kader für die neue Spielzeit nimmt weiter Form an: Julian Ulbricht stößt zur Mannschaft des SV Waldhof Mannheim, nachdem er die vergangene Saison beim SV Meppen in der Regionalliga Nord verbracht hat. Mit 27 Toren und 33 Scorerpunkten war der 1,85 Meter große Angreifer ligaübergreifend bester Torschütze und Scorer der Saison 2025/26. Nun hat sich der 26-Jährige für einen Wechsel nach Mannheim in die Kurpfalz entschieden.



Julian Ulbricht verbrachte seine Nachwuchszeit als gebürtiger Hamburger zunächst beim FC St. Pauli, bevor er 2015 in die U17 des Hamburger SV wechselte. Beim HSV verbrachte Ulbricht die folgenden fünf Jahre. Anschließend zog es den Angreifer nach Kanada, wo er fast zwei Jahre für Inter Toronto FC und den FC Edmonton in der Canadian Premiere League spielte.

2022 folgte die Rückkehr nach Deutschland. Nach einer Station bei Phoenix Lübeck kehrte Ulbricht zum FC St. Pauli zurück und spielte dort für die U23. In dieser Zeit war Julian Ulbricht als Führungsspieler zwei Jahre lang Kapitän der Mannschaft. Im vergangenen Sommer folgte schließlich der Wechsel nach Meppen, wo er seine Mannschaft mit 27 Toren in die 3. Liga schoss. Insgesamt absolvierte Julian Ulbricht 155 Spiele in der Regionalliga Nord, erzielte dabei 70 Tore und bereitete weitere 25 Treffer vor.

„Wir haben uns für einen Transfer von Julian entschieden, da er neben seiner beachtlichen Quote viele Attribute mitbringt, die wir von einem Stürmer erwarten. Bei seinen vergangenen Stationen war Julian stets ein Führungsspieler und konnte vor allem auch gegen den Ball seine Qualitäten unter Beweis stellen. Wir sind fest davon überzeugt, dass er dies auch in der 3. Liga zeigen wird“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim unterschreiben zu können. Der SV Waldhof ist ein großer Traditionsverein, das reizt mich sehr. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass ich hier meine sportliche Zukunft sehe. Ganz besonders freue ich mich auf unsere Heimspiele mit unseren Fans, die für eine großartige Stimmung sorgen“, so Julian Ulbricht.

„Die Quote von Julian spricht für sich. Er bringt eine gewisse Wucht mit und kann auf viele verschiedene Arten Tore erzielen. Zudem hat er in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass er ein sehr teamdienlicher Spieler ist. Er befindet sich im perfekten Fußballeralter, weshalb wir uns schlussendlich für diesen Transfer entschieden haben“, so Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim.

Quelle: SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:47