Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Pianistin Lola Demur lädt zu einem Klavierabend mit sommerlichen Songs ein. Genießen Sieam Freitag, 5. Juni 2026, ab 17:30 Uhr in der Musikbibliothek im Dalberghaus, N 3, 4 die „Sounds of summer“ entspannt auf einem Stuhl oder als anregende Untermalung während des Ausleihens. Hits wie Summer Nights, Summertime, Summer Samba oder Summer in the City laden zum Verweilen ein und schaffen die passende musikalische Kulisse für laue Sommerabende.

In Kooperation mit dem Förderkreis Stadtbibliothek Mannheim e.V.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Informationen unter stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de oder Tel. 0621 2938900.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:18