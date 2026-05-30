Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Wilhelm-Hack-Museum lädt im Juni zu mehreren Führungen durch die Sammlungspräsentation, die aktuelle Sonderausstellung und das aktuelle Kabinettstück ein. Öffentliche Führungen durch die zur Sammlungspräsentation „Vom Klang der Bilder“ gibt es jeweils samstags von 15 bis 16 Uhr. Die Termine sind am 13., 20. und 27. Juni 2026. Die Kosten betragen 5 Euro pro Führung. Samstags hat das Museum freien Eintritt.

Jeden Sonntag und Feiertag bietet das Wilhelm-Hack-Museum von 15 bis 16 Uhr öffentliche Führungen zur aktuellen Sonderausstellung „Politik am Küchentisch. Ernährung in der Gegenwartskunst“ an. Die Termine sind am 4., 7., 14., 21., und 28. Juni. Die Kosten betragen 5 Euro pro Führung zuzüglich des Museumseintritts. Am Sonntag beträgt der Ausstellungseintritt 10 Euro, 7 Euro mit Ermäßigung.

Am Samstag, 6. Juni von 15 bis 16 Uhr lädt das Museum zu einer öffentlichen Führung durch die Ausstellung Kabinettstücke: „Raymond Pettibon. Nervous Breakdown – Albumcover aus der Sammlung Stefan Thull“ ein. Die Kosten betragen 5 Euro. Samstags hat das Museum freien Eintritt.

Kuratorin Julia Katharina Thiemann führt am Donnerstag, 11. Juni, von 18 bis 19 Uhr durch die Sonderausstellung „Politik am Küchentisch. Ernährung in der Gegenwartskunst“. Der gemeinsame Dialog bei der Kuratorinnenführung ermöglicht es, Fragen zu stellen sowie Hintergründe über Künstler*innen, Zeitgeschichte, Techniken, Ausstellungskonzepte und vieles mehr zu erfahren. Die Kosten betragen 5 Euro Führung zuzüglich des Museumseintritts. Am Donnerstag beträgt der Ausstellungseintritt 10 Euro, 7 Euro mit Ermäßigung.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:28