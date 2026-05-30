Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Offene Atelier für Kinder zwischen sechs und zwölf im Wilhelm-Hack-Museum findet immer samstags statt. Im bunten Kunstlabor können die Kinder malen, zeichnen, drucken, stempeln, kleben und entdecken – experimentieren ist ausdrücklich erwünscht. Die Kunstvermittler*innen bringen wöchentlich überraschende Ideen mit und unterstützen die Kinder. Die Termine sind am 6., 13., 20. und 27. Juni. Die Kosten betragen 3 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-3045 oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:24