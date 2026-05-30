Ketsch / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagnachmittag gegen ca. 15:20 Uhr stürzte ein Pedelec-Fahrer, welcher von der Ketscher Rhein-Insel kommend, über die dortige Brücke, in Richtung der Speyerer Straße fuhr schwer.

Der 79-jährige Mann übersah aus noch nicht geklärten Gründen eine geschlossene Schranke und kollidierte mit dieser. Durch den Aufprall wurde er kopfüber über die Schranke geschleudert und schlug auf dem Asphalt auf. Durch aufmerksame Zeugen wurde sofort der Notruf verständigt.

Hinzugezogene Rettungskräfte nahmen sich auch umgehend dem verletzten Mann an. Hierzu wurde auch Rettungshubschrauber eingesetzt. Der 79-jährige Mann wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern noch an.

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:51