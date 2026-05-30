Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 14. Juni 2026, endet die Sonderausstellung „Fragile Balance – Malerei und Skulptur zwischen Fläche und Raum“ im Museum Heppenheim. Zu diesem Anlass wird um 15 Uhr die Ausstellung abschließend im Rahmen einer Finissage präsentiert.

„Fragile Balance“ vereint zwei künstlerische Ansätze, die sich mit den Grenzen von Material, Form und Wahrnehmung beschäftigen. Die Skulpturen von Claudia Pense verleihen dem Werkstoff Stein eine eigene Körpersprache und treten in Beziehung zu anderen Materialien. Im Kontrast dazu stehen die hyperrealistischen Malereien von Karen Shahverdyan, in denen vertraute Motive in neu konstruierten Bildräumen erscheinen. Das Zusammenspiel der beiden Positionen schafft ein Wechselspiel zwischen Illusion und physischer Präsenz.

Am letzten Ausstellungstag stehen beide Künstler für gemeinsame sowie individuelle Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, sich über ihre Werke auszutauschen und Einblicke in die künstlerischen Prozesse zu erhalten.

Der Eintritt beträgt 2,00 €, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

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Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:09