  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Hazmat Modine. Foto: Wade SchumanKarlstorbahnhof
30.05.2026, 9:16 Uhr

Heidelberg – Karlstorbahnhof im Juni

Hazmat Modine. Foto: Wade SchumanKarlstorbahnhof
Hazmat Modinec Foto: Wade SchumanK
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Übersicht über das Juni-Programm im Karlstorbahnhof –

Di 02.06.26 / 20:00 / Klub
FLINTA* Circle
Tanzen & Bewegung im Safer Space
Mi 03.06.26 / 20:00 / Saal
Hazmat Modine
Konzert
Fr 05.06.26 / 20:00 / Saal
Guru Guru
Krautrock since 1968
Sa 06.06.26 / 16:00 / Klub
Community Singen
Mitmach-Chor mit Hannah Jaha
So 07.06.26 / 15:00 / Klub
Klangwelten
Theaterworkshop für alle ab 12 Jahren
Mo 08.06.26 / 18:30 / Meeting-Raum
Shared Reading in English
Mit-Lesen-Teilen
Mo 08.06.26 / 20:00 / Saal
Jochen Malmsheimer
Kabarett
Mo 08.06.26 / 20:00 / TiK
Contact-Jam
Freie Contact-Improvisation
Di 09.06.26 / 20:00 / Klub
FLINTA* Circle
Tanzen & Bewegung im Safer Space
Di 09.06.26 / 20:00 / Zentrale
Offene Bühne
Kein Talent? Kein Problem!
Mi 10.06.26 / 18:00 / Saal
Ping Pong Social Club
Tischtennis für alle
Do 11.06.26 / 20:00 / Saal
Lena Kupke
Lesung: Pause
Do 11.06.26 / 20:00 / Klub
Yoshi Nardo + schlecht.
Hip-Hop
Fr 12.06.26 / 20:00 / Klub
Disco Ergo Sum 5.0
Fachschaftsparty, Techno / 2000er Hits
Fr 12.06.26 / 20:00 / TiK
Erste letzte Male
Stückentwicklung des GenerationenTheaterKlubs
Sa 13.06.26 / 14:00 / Gesamter Karlstorbahnhof
Positive Catwalk
Sustainable Fashion Weekend Süd
Sa 13.06.26 / 20:00 / TiK
Erste letzte Male
Stückentwicklung des GenerationenTheaterKlubs
So 14.06.26 / 13:00 / Gesamter Karlstorbahnhof
Fashion Meet-up
Sustainable Fashion Weekend Süd
So 14.06.26 / 18:00 / TiK
Erste letzte Male
Stückentwicklung des GenerationenTheaterKlubs
Mo 15.06.26 / 19:30 / TiK
Come Together
Interkultureller Theatertreff
Di 16.06.26 / 20:00 / Klub
FLINTA* Circle
Tanzen & Bewegung im Safer Space
Mi 17.06.26 / 20:00 / TiK
Erste letzte Male
Stückentwicklung des GenerationenTheaterKlubs
Do 18.06.26 / 20:00 / Saal
Science Slam
Wissenschaft, die rockt!
Do 18.06.26 / 20:00 / Klub
Lena Kuchling. Bernhard Höchtel
Liedfestival, Heidelberger Frühling
Do 18.06.26 / 20:00 / TiK
Venus auf Glas
Ein Drama von Marco Mandese
Fr 19.06.26 / 18:30 / Klub
Afrikanischer Abend
Fr 19.06.26 / 20:00 / Zentrale
Salon Underground: Jasmin Tabatabai & David Klein Band
Konzert
Fr 19.06.26 / 20:00 / TiK
Venus auf Glas
Ein Drama von Marco Mandese
Sa 20.06.26 / 16:00 / Zentrale
Salon Underground: Parviz Sayyad
Lesung und Podium
Sa 20.06.26 / 20:00 / TiK
Venus auf Glas
Ein Drama von Marco Mandese
Sa 20.06.26 / 23:00 / Klub
United presents: Telharmonium x Rush
Clubnacht, Techno/Trance/Groove
So 21.06.26 / 14:00 / Zentrale
Bad Ass Bingo
Bingo für alle Altersklassen mit Lisa Traoré
So 21.06.26 / 18:30 / TiK
the boys are back in town…
Ein Abend voller Blues, Rock & Nostalgie
So 21.06.26 / 20:00 / Marlene-Dietrich-Platz
Fête de la Musique
Open Air Konzert mit Wepa Wepa
Mo 22.06.26 / 20:00 / TiK
Contact-Jam
Freie Contact-Improvisation
Di 23.06.26 / 20:00 / Klub
FLINTA* Circle
Tanzen & Bewegung im Safer Space
Di 23.06.26 / 20:00 / TiK
Radatouille
Lesung mit Jean-Marie Magro
Do 25.06.26 / 18:00 / Marlene-Dietrich-Platz
Sommer Picknick
Musik, Essen und gute Gesellschaft mit Boogaloo Three live
Fr 26.06.26 / 17:00 / Klub
Hatha Yoga Flow
Yoga Workshop
Sa 27.06.26 / 15:00 / TiK
Raus Damit
Ein Stark-mach-Theaterstück für Kinder von 5 bis 8 Jahren
Sa 27.06.26 / 20:00 / Marlene-Dietrich-Platz
Les Yeux d’la Tete
Französischer Chanson, Swing, Rock- und Weltmusik
So 28.06.26 / 11:00 / TiK
Raus Damit
Ein Stark-mach-Theaterstück für Kinder von 5 bis 8 Jahren
So 28.06.26 / 14:00 / TiK
Raus Damit
Ein Stark-mach-Theaterstück für Kinder von 5 bis 8 Jahren
So 28.06.26 / 15:30 / Klub
Der Hitt
Der Heidelberger Inklusive Theaterspiel-Treff
Di 30.06.26 / 20:00 / Klub
FLINTA* Circle
Tanzen & Bewegung im Safer Space

Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof e.V.

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 09:16

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