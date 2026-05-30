Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Übersicht über das Juni-Programm im Karlstorbahnhof –

Di 02.06.26 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Mi 03.06.26 / 20:00 / Saal

Hazmat Modine

Konzert

Fr 05.06.26 / 20:00 / Saal

Guru Guru

Krautrock since 1968

Sa 06.06.26 / 16:00 / Klub

Community Singen

Mitmach-Chor mit Hannah Jaha

So 07.06.26 / 15:00 / Klub

Klangwelten

Theaterworkshop für alle ab 12 Jahren

Mo 08.06.26 / 18:30 / Meeting-Raum

Shared Reading in English

Mit-Lesen-Teilen

Mo 08.06.26 / 20:00 / Saal

Jochen Malmsheimer

Kabarett

Mo 08.06.26 / 20:00 / TiK

Contact-Jam

Freie Contact-Improvisation

Di 09.06.26 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Di 09.06.26 / 20:00 / Zentrale

Offene Bühne

Kein Talent? Kein Problem!

Mi 10.06.26 / 18:00 / Saal

Ping Pong Social Club

Tischtennis für alle

Do 11.06.26 / 20:00 / Saal

Lena Kupke

Lesung: Pause

Do 11.06.26 / 20:00 / Klub

Yoshi Nardo + schlecht.

Hip-Hop

Fr 12.06.26 / 20:00 / Klub

Disco Ergo Sum 5.0

Fachschaftsparty, Techno / 2000er Hits

Fr 12.06.26 / 20:00 / TiK

Erste letzte Male

Stückentwicklung des GenerationenTheaterKlubs

Sa 13.06.26 / 14:00 / Gesamter Karlstorbahnhof

Positive Catwalk

Sustainable Fashion Weekend Süd

Sa 13.06.26 / 20:00 / TiK

Erste letzte Male

Stückentwicklung des GenerationenTheaterKlubs

So 14.06.26 / 13:00 / Gesamter Karlstorbahnhof

Fashion Meet-up

Sustainable Fashion Weekend Süd

So 14.06.26 / 18:00 / TiK

Erste letzte Male

Stückentwicklung des GenerationenTheaterKlubs

Mo 15.06.26 / 19:30 / TiK

Come Together

Interkultureller Theatertreff

Di 16.06.26 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Mi 17.06.26 / 20:00 / TiK

Erste letzte Male

Stückentwicklung des GenerationenTheaterKlubs

Do 18.06.26 / 20:00 / Saal

Science Slam

Wissenschaft, die rockt!

Do 18.06.26 / 20:00 / Klub

Lena Kuchling. Bernhard Höchtel

Liedfestival, Heidelberger Frühling

Do 18.06.26 / 20:00 / TiK

Venus auf Glas

Ein Drama von Marco Mandese

Fr 19.06.26 / 18:30 / Klub

Afrikanischer Abend

Fr 19.06.26 / 20:00 / Zentrale

Salon Underground: Jasmin Tabatabai & David Klein Band

Konzert

Fr 19.06.26 / 20:00 / TiK

Venus auf Glas

Ein Drama von Marco Mandese

Sa 20.06.26 / 16:00 / Zentrale

Salon Underground: Parviz Sayyad

Lesung und Podium

Sa 20.06.26 / 20:00 / TiK

Venus auf Glas

Ein Drama von Marco Mandese

Sa 20.06.26 / 23:00 / Klub

United presents: Telharmonium x Rush

Clubnacht, Techno/Trance/Groove

So 21.06.26 / 14:00 / Zentrale

Bad Ass Bingo

Bingo für alle Altersklassen mit Lisa Traoré

So 21.06.26 / 18:30 / TiK

the boys are back in town…

Ein Abend voller Blues, Rock & Nostalgie

So 21.06.26 / 20:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Fête de la Musique

Open Air Konzert mit Wepa Wepa

Mo 22.06.26 / 20:00 / TiK

Contact-Jam

Freie Contact-Improvisation

Di 23.06.26 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Di 23.06.26 / 20:00 / TiK

Radatouille

Lesung mit Jean-Marie Magro

Do 25.06.26 / 18:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Sommer Picknick

Musik, Essen und gute Gesellschaft mit Boogaloo Three live

Fr 26.06.26 / 17:00 / Klub

Hatha Yoga Flow

Yoga Workshop

Sa 27.06.26 / 15:00 / TiK

Raus Damit

Ein Stark-mach-Theaterstück für Kinder von 5 bis 8 Jahren

Sa 27.06.26 / 20:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Les Yeux d’la Tete

Französischer Chanson, Swing, Rock- und Weltmusik

So 28.06.26 / 11:00 / TiK

Raus Damit

Ein Stark-mach-Theaterstück für Kinder von 5 bis 8 Jahren

So 28.06.26 / 14:00 / TiK

Raus Damit

Ein Stark-mach-Theaterstück für Kinder von 5 bis 8 Jahren

So 28.06.26 / 15:30 / Klub

Der Hitt

Der Heidelberger Inklusive Theaterspiel-Treff

Di 30.06.26 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof e.V.

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 09:16