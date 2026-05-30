Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In einer Zeit ständiger Erreichbarkeit und digitaler Ablenkung schafft die Stadtbücherei Heidelberg einen Raum für bewusste Auszeiten: Die „Quiet Reading Community“ lädt dazu ein, gemeinsam mit anderen zu lesen – und dabei ganz bei sich zu bleiben. Das Besondere: Während der Lesezeit bleiben Handys und Gespräche außen vor.

Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 3. Juni 2026, von 17 bis 19 Uhr im Kleinen Saal im 1. Obergeschoss der Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15, 69115 Heidelberg-Bergheim, statt. Bei schönem Wetter wird gemeinsam in der anliegenden Schwanenteichanlage gelesen. Treffpunkt ist dann das Foyer der Stadtbücherei. Für das Lesen im Freien können gerne Picknickdecken oder Campingstühle mitgebracht werden.

Gemeinsam lesen – ohne Gesprächsdruck und Ablenkung

Die „Quiet Reading Community“ greift einen internationalen Trend auf: Sogenannte „Silent Reading Clubs“ oder „Quiet Reading Communities“ bieten Menschen die Möglichkeit, gemeinsam zu lesen, ohne dass ein klassischer Lesekreis oder eine Diskussion im Mittelpunkt steht. Stattdessen geht es darum, sich bewusst Zeit für Bücher zu nehmen und für eine Weile vom Alltag abzuschalten.

Nach dem Lesen ist Zeit für Austausch

Die Treffen beginnen mit einer etwa einstündigen stillen Lesezeit. Ob Roman, Sachbuch, E-Book oder Hörbuch – Willkommen ist, worauf man gerade Lust hat, in jeder Sprache und jedem Format. Während dieser Zeit stehen konzentriertes Lesen und eine entspannte Atmosphäre im Mittelpunkt. Nur Handys und Gespräche bleiben währenddessen außen vor, damit alle ungestört lesen und abschalten können. Die Teilnahme ist unkompliziert: Einfach ein eigenes Buch mitbringen oder sich vor Beginn noch in der Stadtbücherei mit Lesestoff versorgen.

Im Anschluss gibt es bei Tee und kleinen Snacks Gelegenheit zum Austausch. Wer möchte, kann über Bücher sprechen, Lesetipps teilen oder einfach den Abend gemeinsam ausklingen lassen.

Kostenloses Angebot am ersten Mittwoch jedes Monats

Die „Quiet Reading Community“ ist als regelmäßiges Angebot geplant und findet künftig jeweils am ersten Mittwoch im Monat statt.

Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 09:20