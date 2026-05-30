Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 10. Juni, laden Lux-Kinos und Seniorenbüro zur nächsten Ausgabe der Reihe „Kino für Junggebliebene“ ein. Auf dem Programm steht „Ein fast perfekter Antrag“. Filmbeginn ist um 15 Uhr. Der reguläre Eintritt beträgt neun Euro, Senioren ab 60 Jahren zahlen sieben Euro. Tickets sind online unter www.lux-kinos.de erhältlich, können aber auch zu den Öffnungszeiten an der Kinokasse erworben werden.

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Walter, ein eigenwilliger pensionierter Witwer, verbringt seine Zeit damit, Restaurants zu testen und die-se akribisch im Internet zu bewerten. Bei einem solchen Besuch trifft er überraschend auf seine Jugendliebe Alice, der er vor vierzig Jahren erfolglos einen Heiratsantrag gemacht hatte. Während die lebenslustige Kunstprofessorin ihr unabhängiges Leben genießt, erwacht in Walter der Wunsch, es diesmal besser zu machen. Alice bleibt jedoch zurückhaltend und stellt eine Bedingung: Erst wenn er echtes Interesse an ihrer Welt zeigt, könnte es eine zweite Chance geben

Mehr Angebote für Senioren in Frankenthal sind unter www.frankenthal.de/senioren zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:14