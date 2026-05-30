Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Durchführung von Tiefbauarbeiten an einer Gasleitung, im Auftrag der Firma Creos, ist in der Zeit vom 1. Juni bis voraussichtlich 15. Juli eine Fahrbahnvollsperrung in der Industriestraße, Höhe Hausnummer 54, notwendig.

Die Industriestraße ist, von der Kreuzung Industriestraße/Wormser Straße/Wilhelm-Hauff-Straße/L523 kommend bis zur Zeppelinstraße/Robert-Bosch-Straße befahrbar. Während der Maßnahme kann jedoch die Fahrbeziehung nach Beindersheim, in die Carl-Benz-Straße sowie Beindersheimer Str. nicht gewährleistet werden. Für Verkehrsteilnehmer aus Richtung des Kreisels kommend, ist die Zufahrt nur bis in die Carl-Zeiss-Straße möglich. Die Umleitung erfolgt über die Carl-Benz-Straße – Nordring – Wormser Straße und ist entsprechend ausgeschildert.

Parallel zur Baumaßnahme erfolgt eine Gehwegvoll- & Fahrbahnteilsperrung, in Höhe der Hausnummer 30 (Bereich zwischen Tankstelle und Zeppelinstraße). Damit der Verkehr in beide Richtungen fließen kann, wird eine Lichtzeichenanlage in Betrieb genommen.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2026, 08:05