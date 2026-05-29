Mannheim – Benefizkonzert für die Mannheimer Vesperkirche – Kurpfälzisches Kammerorchester spielt am 14. Juni in der Christuskirche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Musik verbindet Menschen – und sie kann zugleich konkrete Hilfe ermöglichen. Bereits seit mehr als zehn Jahren unterstützt das Kurpfälzische Kammerorchester die Mannheimer Vesperkirche mit Benefizkonzerten zugunsten der Vesperkirche in Mannheim. Unter dem Titel „Musik für Alle“ findet das diesjährige Benefizkonzert am Sonntag, 14. Juni 2026, um 17 Uhr in der Christuskirche (Werderplatz 17) statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Mannheimer Vesperkirche wird herzlich gebeten. In Kooperation mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester und der Staatlichen Musikhochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim erklingen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, darunter die Sinfonie Nr. 36 „Linzer“, das Oboenkonzert C-Dur KV 314, „Exsultate jubilate“ KV 165 sowie das Violinkonzert Nr. 4 D-Dur KV 218. Mitwirkende sind Rui Cai (Oboe), Florentine Schumacher (Sopran) und Hayoung Song (Violine).

Die musikalische Leitung übernehmen Studierende der Dirigierklasse von Stefan Blunier. Im Anschluss lädt die Stiftung Christuskirche – Kirche Christi zu einem Sektempfang ein. „Die Benefizkonzerte sind seit vielen Jahren ein wertvoller Ausdruck gelebter Solidarität mit der Mannheimer Vesperkirche“, erklären die Pfarrerinnen Anne Ressel und Ilka Sobottke. „Es ist ein starkes Zeichen, wenn Kultur, Kirche und gesellschaftliches Engagement auf diese Weise zusammenkommen.“ Dabei stünden „Musik für Alle“ nicht nur für den Konzertabend selbst, sondern auch für die Idee gesellschaftlicher Teilhabe: Kultur solle verbinden und Menschen zusammenbringen – unabhängig von ihrer Lebenssituation.

Mannheimer Vesperkirche

Die Mannheimer Vesperkirche findet jährlich in der Citykirche Konkordien statt und bietet neben warmen Mahlzeiten auch Sozialberatung, medizinische Hilfe und Begegnungsmöglichkeiten für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Sie wird gemeinsam von der Evangelischen Kirche Mannheim und ihrem Diakonischen Werk Mannheim getragen. Die sozialpolitische Aktion kostet jährlich über 250.000 Euro. Spenden ermöglichen diese Aktion für Bedürftige. www.vesperkirche-mannheim.de

Quelle

Diakonisches Werk

der Evangelischen Kirche Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Mai 2026, 14:17