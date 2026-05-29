Ludwigshafen – ROADPOL – Kontrollwoche „2 Wheelers“ vom 01. – 07. Juni 2026

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. „Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbunds finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Auch die Analyse der Verkehrsunfalllage im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit weiterer Kontrollmaßnahmen um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und insbesondere der Verkehrstoten zu erreichen. Die Unfallentwicklung im Jahr 2025 zeigt im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz einen insgesamt nur leichten Anstieg der Verkehrsunfälle um 0,7 Prozent. Deutlich fällt jedoch die Entwicklung bei den Zweiradfahrenden und anderen ungeschützten Verkehrsteilnehmenden aus.

So stiegen die Unfälle mit Fahrrad- und Pedelecfahrenden um 3,7 Prozent, bei motorisierten Zweiradfahrenden um 2,8 Prozent und bei Elektrokleinstfahrzeugen sogar um 87,9 Prozent. Insgesamt wurden 1128 Fahrrad- bzw. Pedelecfahrende, 384 Nutzerinnen und Nutzer motorisierter Zweiräder sowie 186 Fahrende von Elektrokleinstfahrzeugen bei Verkehrsunfällen verletzt. Neun Menschen verloren dabei ihr Leben – ebenso viele wie im Vorjahr. Die Verkehrsunfallstatistik 2025 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl

Im Zeitraum vom 01. Juni bis 07. Juni 2026 beteiligt sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz an der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche „2 Wheelers“. In diesem Zeitraum werden verstärkt Maßnahmen der Verkehrsüberwachung mit Fokus auf Zweiradfahrende durchgeführt. Ziel ist es, die Sicherheit von Fahrrad , Pedelec , motorisierten Zweirad- sowie Elektrokleinstfahrzeugfahrenden zu erhöhen und Unfallrisiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer. Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film „Wir für die Pfalz“ an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 29. Mai 2026, 13:44