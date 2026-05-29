Landau – Wärmewende trifft moderne Infrastruktur – Ausbau des Landauer Wolfswegs startet am 8. Juni

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 8. Juni, beginnt der Ausbau des Landauer Wolfswegs in der Südstadt. Die rund 100 Meter lange Straße wird dabei nicht nur grundlegend erneuert, sondern spielt künftig auch eine zentrale Rolle für die Energieversorgung der Innenstadt. Unter dem Wolfsweg soll die Hauptleitung für die Fernwärmeversorgung der Innenstadt verlaufen. Im Zuge der Arbeiten der EnergieSüdwest AG werden auch die übrigen Leitungen und Anschlüsse erneuert. Dazu gehören neue Strom- und Wasserleitungen sowie Glasfaseranschlüsse. Da für die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen ohnehin ein Großteil der Straße geöffnet werden muss, hat die Stadt beschlossen, den Wolfsweg im gleichen Zuge vollständig neuzugestalten. Das bisherige Kopfsteinpflaster wird durch einen modernen Straßenbelag ersetzt, um die Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner zu reduzieren.

Vorgesehen ist eine sogenannte Mischverkehrsfläche mit Gehweg, Fahrbahn, Parkmöglichkeiten und neuen Grünflächen. Die Stadt schafft dabei rund 30 öffentliche Stellplätze; zudem werden bis zu fünf Bäume gepflanzt. Darüber hinaus sollen zusätzliche Begrünungsmöglichkeiten wie Hecken oder kleinere Grünflächen entstehen. Wie bereits bei einer Informationsveranstaltung im März angekündigt, kann es während der Bauarbeiten zu Einschränkungen für Anwohnerinnen, Anwohner und Verkehrsteilnehmende kommen. Die Stadt bittet hierfür um Verständnis.

Quelle

Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 29. Mai 2026, 13:11