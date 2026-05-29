Heidelberg – Sattelberatung am Mittwoch, 10. Juni

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Vor dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität gegenüber vom Hauptbahnhof Wenn’s darum geht, was Radfahren bequem macht, nennen neun von zehn Radlern als erstes den Sattel. Doch wie findet sich das passende Teil fürs Hinterteil? Wir zeigen, was gegen Sitzbeschwerden auf dem Fahrrad hilft. Unsere Sattelberatung unterstützt Sie dabei, den optimalen Sattel und die richtige Sitzposition zu finden. Die nächste Sattelberatung des ADFC Rhein-Neckar findet am Mittwoch, 10. Juni 2026, von 14.30 bis 18 Uhr vor dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM) in der Kurfürsten-Anlage 62 in Heidelberg (gegenüber dem Nordausgang des

Hauptbahnhofs) statt.

Über den ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist mit über 240.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung für Radfahrende in Deutschland und weltweit. Zusammen mit seiner Jugendorganisation Junger ADFC setzt er sich für sichere, komfortable Radwege und fahrradfreundliche Rahmenbedingungen als Basis einer nachhaltigen und gesunden Mobilität ein. Der ADFC ist bekannt für Auszeichnungen wie „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ und Bett+Bike, zertifiziert touristische Qualitätsradrouten und stärkt mit Trainings und Aktionen – etwa zu sicheren Schulwegen – die Verkehrssicherheit von Menschen jeden Alters.

Quelle

ADFC Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 29. Mai 2026, 14:11