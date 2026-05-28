Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – In Worms sorgt am Donnerstagabend ein Großbrand im Bereich des Hafens für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Eine weithin sichtbare Rauchsäule steht über dem Stadtgebiet und ist auch in der Umgebung deutlich zu erkennen. Die Feuerwehr warnt aktuell vor starker Rauchentwicklung und Brandgeruch insbesondere in der südlichen Innenstadt sowie in angrenzenden Stadtteilen.

Nach ersten Informationen brennt auf dem Gelände eines Rohstoffhandels eine größere Menge Abfall. Bereits vor rund einem Monat hatte es an derselben Örtlichkeit einen Brand gegeben.

Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung dringend, das betroffene Gebiet zu meiden. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen vorsorglich abschalten. Laut den Einsatzkräften besteht derzeit keine weitere unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung.

Die Rauchwolke breitete sich zeitweise großräumig in Bodennähe aus. Zahlreiche Bürger meldeten den Brandgeruch und die weithin sichtbare Rauchsäule.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Feuerwehr und Polizei sind weiterhin im Großeinsatz. Weitere Informationen sollen im Laufe des Abends folgen.

Quelle: Feuerwehr Worms

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 20:38