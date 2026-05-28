Weinheim – Waidsee-Rundweg vorsichtshalber gesperrt – Eichenspinner-Raupen schlüpfen gerade –Strandbad und Badebetriebe sind nicht betroffen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metrpolregion Rhein-Neckar. Weil an alten Eichen rund um das Naherholungsgebiet Waidsee in Weinheim Nester von Eichenspinner-Raupen festgestellt worden sind, hat die Stadt Weinheim am Donnerstagmorgen vorsorglich den Fußweg rund um den See gesperrt. Der Badebetrieb im Strandbad und im Miramar sind in keiner Weise betroffen, alles läuft ganz regulär. „Wir freuen uns auf viele Badegäste an diesem sonnigen Tag“, so Pressesprecher Roland Kern. Betroffen sind die Eichen außerhalb des Strandbades, wo ein Spazierweg rund um den See führt. Da eine solche Eiche auch an der so genannten „Schweinebucht“ steht, wurde diese Wiese bereits am Mittwochabend kurzfristig gesperrt. Laut Weinheims Baum-Experte Raphael Schleweis ist die Sperrung eine Vorsichtsmaßnahme. „Wir wollen ausschließen, dass sich Menschen den Eichen unvorsichtig nähern oder sich länger darunter aufhalten“, erklärte er. Eine Fachfirma zur Entfernung der Tierchen sei bereits informiert. Schleweis und Kern wiesen darauf hin, dass die Eichenspinner-Raupe derzeit gerade schlüpft. In diesem Stadium kann sie Fasern und Härchen absetzen, die bei Menschen und Tieren Allergien auslösen können. Daher sei ein Aufenthalt unter einem solchen Baum derzeit nicht ratsam. Weitgehend bedenkenlos sei die Situation hingegen in angelegten Parks wie dem Weinheimer Schlosspark. Dort werden Eichen schon im Frühjahr gegen einen Befall mit dem Eichenprozessionsspinner behandelt.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 15:47