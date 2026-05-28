Weinheim – Die Realität einen Moment vergessen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Nächste Kunstausstellung im Weinheimer Museum ab 12. Juni mit Werken von Anne Sophie Koch – Förderkreis mit weiteren Plänen

Weinheim.Russland, Ukraine, Iran, Weltwirtschaftskrise, Drohgebärden, Kriege und Krisen – die Welt rast. Oder wie es die Weinheimer Künstlerin Anne Sophe Koch ausdrückt: „Unser Leben ist überflutet von Informationen, Unsicherheit und Ängsten.“

Mit ihrer Malerei, insbesondere mit ihrer neuen Ausstellung „Natur im Fokus – Meer-Licht-

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 21:59