Speyer – Ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit PKW gefahren

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochvormittag, gegen 11:20 Uhr wurde ein 29-Jähriger mit seinem PKW in der Hilgardstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Mann drogenbedingte Auffallerscheinungen fest. Weiterhin stellten sie fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis aufgrund einer Rauschgiftsucht entzogen wurde und er kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr mehr führen dürfte. Schließlich befand sich noch eine nicht angeschnallte Person im Fahrzeug und die Reifen des PKW entsprachen mit der restlichen Profiltiefe nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Dem 29-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Einflusses von Betäubungsmitteln beim Führen eines Kraftfahrzeugs und der abgenutzten Reifen eingeleitet. Gegen die weitere Person im Fahrzeug wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Gurtpflicht eingeleitet.

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 13:54