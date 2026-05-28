Speyer – Ladendieb erwischt und an Flucht gehindert

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend, gegen 17:20 Uhr wurde der Polizei zunächst eine körperliche Auseinandersetzung in einer Parfümerie in der Maximilianstraße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein 21-Jähriger ein Parfüm im Wert von ca. 80 Euro zu entwendet hatte, indem er es in seine mitgebrachte Umhängetasche steckte und den Ladenbereich verließ. Auf der Straße wurde er junge Mann von zwei Ladendetektiven angesprochen, welche die Handlungen zuvor beobachtet hatten. Daraufhin warf der Ladendieb seine Umhängetasche weg und wollte wegrennen, wurde jedoch durch die Ladendetektive und einen couragierten Passanten daran gehindert. Der Ladendieb wurde durch die drei Männer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, soweit nach aktuellem Stand polizeilich bekannt verletzten sich dabei die beiden Ladedetektive und der Ladendieb leicht, eine medizinische Behandlung der Beteiligten war nicht notwendig. Der Ladendieb wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet, die Einleitung weiterer Strafverfahren werden aktuell geprüft.

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 13:45