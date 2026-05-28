Sinsheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Konstantin Aleksa



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verpflichtet den 19 Jahre alten Offensivakteur Konstantin Aleksa vom österreichischen Erstligisten FK Austria Wien. Der österreichische Junioren-Nationalspieler bringt Erfahrungen aus Nachwuchs- und Profibereich mit und überzeugte zudem auch auf internationaler Ebene.

„In Konstantin Aleksa gewinnen wir einen äußerst vielversprechenden und talentierten Spieler. Er bringt trotz seines jungen Alters ein tolles Gesamtpaket mit und hat enormes Entwicklungspotential“, sagt Frank Kramer, Direktor Sport der TSG Hoffenheim. „Konstantin zählt zu den auffälligsten Angreifern der 2. Liga in Österreich und passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie. In unserer U23 soll er kontinuierlich wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf das Niveau der Bundesliga entwickeln.“

Konstantin Aleksa durchlief sämtliche Jugend- und Akademiestationen des FK Austria Wien und entwickelte sich früh zu einem der vielversprechendsten Offensivtalente seines Jahrgangs. Durch seine Leistungen im Nachwuchs empfahl sich Aleksa für höhere Aufgaben und schaffte in der Saison 2023/24 den Sprung zu den Young Violets, der zweiten Mannschaft der Austria. In 30 Spielen der dortigen Regionalliga erzielte der gebürtige Wiener sechs Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Dadurch war er maßgeblich am Aufstieg in die zweite Liga beteiligt. Auch im österreichischen Unterhaus avancierte Konstantin Aleksa schnell zu einem der auffälligsten Angreifer der Liga. Im August 2024 feierte er im Alter von 17 Jahren zudem sein Profi-Debüt in der österreichischen Bundesliga.

Auch auf internationaler Bühne überzeugt der mittlerweile 19-Jährige: Aleksa spielt derzeit in der österreichischen U19-Nationalmannschaft. Seit seinem Debüt im September 2025 gegen Belgien absolvierte der Stürmer bereits fünf Länderspiele für die ÖFB-Junioren.

Quelle: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 21:50