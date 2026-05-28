Schifferstadt – Kunst kennt keine Grenzen – Junge Talente aus Merseburg stellen im Alten Rathaus aus

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Alte Rathaus in Schifferstadt wird im Juni zum Schauplatz einer ganz besonderen künstlerischen Begegnung. Unter dem Titel „Portraits“ präsentieren die Kunstklassen des traditionsreichen Domgymnasiums Merseburg ihre Arbeiten. Die Vernissage findet am Dienstag, den 2. Juni 2026, um 19:00 Uhr statt. Musikalisch begleitet wird sie von Gereon Hoffmann aus Schifferstadt. Die Ausstellung zeigt die beeindruckende Bandbreite des künstlerischen Nachwuchses: Das klassische

und zeitlose Thema des Porträts wurde von den Schülerinnen und Schülern in den unterschiedlichsten Techniken – von Zeichnung über Malerei bis hin zu Druckgrafiken – kreativ und individuell umgesetzt.

Eine gewachsene Freundschaft im Zeichen der Kunst.

Dass diese hochkarätige Ausstellung in Schifferstadt zu sehen ist, verdankt die Stadt einer langjährigen Initiative von Paul Platz, dem Leiter des Kulturbüros des Rhein-Pfalz-Kreises. Seit vielen Jahren pflegt er einen engen, freundschaftlichen Kontakt zum Domgymnasium Merseburg und dessen Direktor Steffen Rahaus. Diese Verbindung ist seit jeher von lebendigem Austausch geprägt: Künstler aus dem Rhein-Pfalz-Kreis reisten bereits nach Sachsen-Anhalt, um den dortigen Jugendlichen Techniken wie Radierung oder Airbrush näherzubringen. Umgekehrt besuchten Schülerinnen und Schüler aus Merseburg die Pfalz bereits für mehrtägige Kunstaktionen der Metropolregion Rhein-Neckar, unter anderem auf dem Hambacher Schloss.

Kulturaustausch hautnah erleben

Zur Eröffnung am 2. Juni reist eine kleine Delegation eigens aus Merseburg an: Sechs Schülerinnen und Schüler, Schulleiter Steffen Rahaus sowie die betreuende Kunstlehrerin werden bei der Vernissage anwesend sein. Die Jugendlichen nutzen die Tage in der Pfalz, um vor Ort intensiv Kunstluft zu schnuppern und sich mit der regionalen Kulturszene zu vernetzen.

Alle Kunstinteressierten und Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Vernissage zu

besuchen und mit den jungen Kulturschaffenden ins Gespräch zu kommen.

Die Daten auf einen Blick:

• Ausstellung: „Portraits“ – Arbeiten der Kunstklassen des Domgymnasiums Merseburg

• Vernissage: Dienstag, 2. Juni 2026, um 19:00 Uhr

• Ausstellungszeitraum: 2. Juni bis 28. Juni 2026

• Ort: Altes Rathaus, Marktplatz 1, 67105 Schifferstadt

• Öffnungszeiten: Jeweils samstags und sonntags von 11:00 bis 16:00 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Quelle

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 10:24