Schifferstadt – Chill and Fun im Jugendtreff am 20. Juni

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Musik, Fotobox, Chillout-Lounge und zum Abschluss eine Party mit DJ: Das diesjährige „Chill & Fun“-Event des Jugendtreffs Schifferstadt verspricht einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Abend voller Spaß, Begegnungen und guter Musik. Neben beliebten Attraktionen wie Arcade-Automaten, einer Fotobox und einer Fußballdartscheibe erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Ab 20 Uhr wird der Dancefloor eröffnet und gemeinsam gefeiert. Bis 22 Uhr lädt die Veranstaltung zum Tanzen, Feiern und entspannten Ausklang des Abends ein. Das Event findet am 20.06. von 15 bis 22 Uhr im Jugendtreff Schifferstadt statt. Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren dürfen die Veranstaltung eigenständig besuchen, jüngere Kinder nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person. Auf dem gesamten Gelände gilt ein Alkoholverbot.

Der Eintritt ist frei.

Quelle

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 10:17