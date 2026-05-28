Obrigheim – Brand Einfamilienhaus

Obrigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 28.05.2026, gegen 00:40 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Mühlheimer Hauptstraße in Obrigheim (Pfalz) in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Bewohner erlitt durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 10:45