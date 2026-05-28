Mannheim – So entsorgt man Sperrmüll richtig

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzen den kostenlosen Sperrmüllservice der Stadt Mannheim. Das belegen die Anmeldezahlen: Allein im Jahr 2025 wurden 31.637 angemeldete Sperrmüllaufträge durch die Müllwerker des Stadtraumservice Mannheim beseitigt. Pro Jahr hat jeder Haushalt die Möglichkeit, Sperrmüll kostenlos abholen zu lassen, entweder zweimal bis zu 4 oder einmal bis zu 8 Kubikmeter. Außerdem kann Sperrmüll bei den Recyclinghöfen angeliefert werden. Erfolgt die Anlieferung anstelle einer Abholung, ist sie sogar kostenfrei.

Anmeldung von Sperrmüll – so einfach geht’s

Wer Sperrmüll anmelden möchte, hat drei Möglichkeiten:

1) Auf der Homepage der Stadt Mannheim unter www.mannheim.de. Hier direkt auf der Startseite auf „Anmeldung Sperrmüll“ klicken und das Online-Formular entsprechend ausfüllen.

2) Über die kostenfreie Mannheim App kann das Sperrmüll-Online-Formular von unterwegs am Smartphone ausgefüllt werden. Einfach in der App auf „Service“ klicken.

3) Über die Behördennummer 115 ist eine telefonische Anmeldung möglich. Sie ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

Selbstanlieferung bei den Recyclinghöfen

Wer es eilig hat und seinen Sperrmüll schnell entsorgen möchte, kann anstelle eines Abholtermins auch eine Selbstanlieferung beim Recyclinghof Im Morchhof 37 oder beim ABG-Recyclinghof auf der Friesenheimer Insel buchen. Hierfür ist die telefonische Anmeldung bei der 115 oder über das Sperrmüll-Online-Formular erforderlich. Bürgerinnen und Bürger erhalten vom Kundencenter des Stadtraumservice Mannheim eine Bestätigung per E-Mail oder per Post, die bei Anlieferung vorzuzeigen ist. Der Selbstanlieferungsschein ist ab Ausstellungsdatum vier Wochen gültig und berechtigt zu einer einmaligen Anlieferung von bis zu 4 Kubikmetern Sperrmüll.

Wann muss ich für Sperrmüll bezahlen?

Mehrmengen über 4 bzw. 8 Kubikmeter oder ab der dritten bzw. zweiten Abfuhr kosten bei Abholung durch die Müllwerker 20,70 €. Bei Anlieferung an den Recyclinghöfen ohne Anlieferungsschein kostet Sperrmüll 7,60 € bei einer Menge bis 0,5 Kubikmeter − das entspricht etwa der Füllung eines Pkw-Kofferraums. Darüber hinaus kostet jeder weitere Kubikmeter 15,20 €. Die Anlieferung unter vier Kubikmeter ist bei beiden Recyclinghöfen möglich. Mengen über vier Kubikmeter können nur beim ABG-Recyclinghof angeliefert werden, da sie verwogen werden. Wer einen Wunsch- oder Expresstermin innerhalb von zwei bis drei Tagen braucht, zahlt eine Fahrtkostenpauschale in Höhe von 62,20 €.

Städtevergleich

Im Vergleich: In Karlsruhe wird für die Selbstanlieferung von Sperrmüll eine Pauschalgebühr in Höhe von 25 € je angefangenen halben Kubikmeter erhoben. Wer in Heidelberg wohnt, zahlt für die Kofferraum-Füllung seines Pkws 6 €.

Weitere Informationen zum Sperrmüll sowie eine Liste mit Gegenständen, die zum Sperrmüll gehören, gibt es hier.

Wie man sieht, gibt es genug Wege, seinen Sperrmüll entspannt abholen zu lassen oder selbst anzuliefern, sodass es keinen Grund gibt, ihn illegal im Stadtgebiet zu entsorgen!

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 09:56