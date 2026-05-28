Mannheim – Bewaffneter Raubüberfall auf Wettbüro in Neckarau

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein Wettbüro in der Katharinenstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau.

Der Mann begab sich auf direktem Wege hinter den Tresen und forderte von einem Angestellten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt der Unbekannte ein Messer in der Hand. Mit einem erbeuteten Bargeldbetrag von weniger als 100 Euro verließ der Täter anschließend das Lokal in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als 180 cm groß mit schmaler Statur beschrieben und trug einen schwarzen, langärmligen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose, weiße Sportschuhe sowie schwarze Handschuhe.

Der Täter soll zuvor von einem bislang unbekannten Fahrer zur Tatörtlichkeit gefahren worden sein. Bei dem Auto soll es sich um ein silbernes, älteres Auto gehandelt haben.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem Flüchtigen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.“

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 16:44