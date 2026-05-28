  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

28.05.2026, 21:55 Uhr

Mannheim – Auslandspraktikum für Azubis im Handwerk: Mit Go.for.europe neue Länder entdecken

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Vierwöchige Erasmus+-Praktika in Finnland, Irland, Österreich und Spanien – Handwerksbetriebe werden zur Unterstützung aufgerufen

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald informiert über das EU-Projekt „Go.for.europe“, bei dem auch Auszubildende im Handwerk die Möglichkeit zur Teilnahme haben und spannende Erfahrungen im Ausland und in ihren Ausbildungsberufen sammeln können. Gefördert durch das Erasmus+-Programm sind im Herbst 2026 vierwöchige Auslandspraktika in Finnland, Irland, Österreich und Spanien möglich. Für die Gruppe Finnland endet die Bewerbungsfrist bereits am 31.05.2026, für alle weiteren Gruppen am 28.06.2026.

Unterwegs in Kleingruppen

Auszubildende aus handwerklichen Berufen können im Rahmen des Teilprogramms „BeEurope“ ein vierwöchiges Praktikum in ihrem Ausbildungsberuf in einem anderen EU-Mitgliedstaat absolvieren. Die Entsendungen erfolgen in der Regel in Kleingruppen. Neben der praktischen Mitarbeit im Betrieb vor Ort sehen die Programme – mit Ausnahme von Österreich – einen Sprach- und Kulturkurs vor. Der Aufenthalt wird über Erasmus+ bezuschusst; abhängig vom Zielland liegt der Eigenanteil derzeit zwischen 100 und 300 Euro.

Verschiedene Termine und Ziele

Für den Herbst 2026 sind mehrere Gruppenangebote geplant: Nach Turku in Finnland geht es vom 16.08.2026 bis 12.09.2026, inklusive Vorbereitungsseminar am 17.07.2026. In Irland werden Aufenthalte in Tralee (27.09.2026 bis 24.10.2026, Vorbereitungsseminar am 02.09.2026) und Carlow (25.10.2026 bis 21.11.2026, Vorbereitungsseminar am 30.09.2026) angeboten. In Österreich ist ein Aufenthalt in Wien vom 27.09.2026 bis 24.10.2026 mit Vorbereitungsseminar am 04.09.2026 vorgesehen. Nach Spanien führt das Programm nach Valencia vom 01.11.2026 bis 28.11.2026, das Vorbereitungsseminar findet am 08.10.2026 statt.

Auch für Betriebe interessant

„Auslandspraktika in der Ausbildung zeigen, dass Handwerk heute selbstverständlich international stattfindet“, sagt Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Azubis erweitern ihre fachlichen Kompetenzen, verbessern ihre Sprachkenntnisse und gewinnen an persönlicher Sicherheit – das kommt auch den Betrieben unmittelbar zugute.“

Die Unterbringung ist je nach Zielort unterschiedlich organisiert: In Irland und Spanien sind die Auszubildenden in Gastfamilien untergebracht, in Finnland und Österreich in Selbstversorger-Wohngemeinschaften. In Österreich steht die praktische Arbeit im Vordergrund; in den anderen Ländern wird das Praktikum durch einen begleitenden Sprach- und Kulturkurs ergänzt. In Valencia sind Spanischkenntnisse ausdrücklich von Vorteil, da Englisch im Alltag weniger verbreitet ist.

Organisation wird übernommen

Die Organisation der Auslandsaufenthalte übernimmt das Projektteam von Go.for.europe. Die teilnehmenden Betriebe stellen ihre Auszubildenden für die Dauer des Aufenthalts bezahlt frei und stellen die notwendigen Unterlagen für die Beschäftigung im Ausland bereit. „Für kleine und mittlere Handwerksbetriebe ist das Angebot eine strukturierte Möglichkeit, internationale Erfahrungen in die duale Ausbildung zu integrieren, ohne selbst ein Netzwerk im Ausland aufbauen zu müssen“, betont die Ausbildungsberatung der Handwerkskammer. „Die organisatorische Entlastung durch Go.for.europe ist ein entscheidender Faktor.“

Auf Neues einlassen

Voraussetzung für eine Teilnahme ist in der Regel ein Ausbildungsstand von mindestens Ende des zweiten beziehungsweise Beginn des dritten Lehrjahres. Für die Bewerbung sind ein Motivationsschreiben und ein Lebenslauf im Europass-Format einzureichen – für Österreich in deutscher, für die übrigen Länder in englischer Sprache. Zusätzlich erforderlich sind die Genehmigungen des Ausbildungsbetriebs und der Berufsschule. Zeugnisse sollen nicht mitgeschickt werden; Hinweise enthält eine Checkliste für eine optimale Bewerbung.

„Die Teilnahme an einem Auslandspraktikum setzt die Bereitschaft voraus, sich auf neue Arbeitsweisen und Lebensgewohnheiten einzulassen“, so Hannah Reichenecker. „Gerade im Handwerk zeigt sich dabei, wie ähnlich viele Abläufe in Europa sind – und wo andere Länder Impulse für den eigenen Berufsalltag geben können.“

Weitere Informationen zu den einzelnen Gruppenangeboten, zu Bewerbungsfristen und Unterlagen sowie die erforderlichen Formulare sind auf der Projektseite von Go.for.europe unter www.goforeurope.de abrufbar. Ansprechpartnerin bei der Handwerkskammer ist Hannah Reichenecker, Telefon 0621 18002-138, E-Mail: hannah.reichenecker@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 21:55

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com