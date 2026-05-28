Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Programmvorschau auf die Saison 2026/27

Den Spielplan der kommenden Saison 2026/27 stellen Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner, Intendant Tilman Gersch und die Dramaturgie der Pfalzbau Bühnen wie in den vergangenen Jahren am Dienstag, 9.6.2026 um 19:30 Uhr in einer abwechslungsreichen Veranstaltung auf der Großen Bühne des Theaters vor. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zu kleinen Ausschnitten kommender Produktionen, Wissenswertem rund um den Spielplan, der funkelnden Präsentation des neuen Jahresheftes und anschließend einem Glas Sekt im Foyer des Theaters, spendiert von der Gesellschaft der Freunde des Theaters im Pfalzbau.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Anmeldung bitte über die Theaterkasse, E-Mail: Pfalzbau.Theaterkasse@Ludwigshafen.de

Es ist auch möglich, spontan zur Veranstaltung zu kommen.

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 15:45