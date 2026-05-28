Ludwigshafen – Nachtragsmeldung – Kind in Freibad verstorben – Obduktionsergebnis liegt vor

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.Der am 24.05.2026 verstorbene 4-Jährige wurde zur Klärung der Todesursache obduziert. Die durchgeführte Obduktion ergab ein zentrales Regulationsversagen, vermutlich durch Ertrinken, als Todesursache. Hinweise auf eine todesursächliche Erkrankung oder eine Einwirkung Dritter konnten nicht erlangt werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiterhin an.
Quelle
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 15:11