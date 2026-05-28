Ludwigshafen – Nach Trickdiebstählen Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch (27.05.2026) kam es im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen zwischen 10:15 Uhr und 18:30 Uhr zu insgesamt vier Fällen von Trickdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter gingen dabei jeweils nach einem ähnlichen Muster vor: Unter einem Vorwand – meist der Frage nach dem Weg – suchte eine unbekannte Frau das Gespräch mit Passanten, verhielt sich anschließend überschwänglich dankbar und legte den Helfenden Modeschmuck um den Hals oder an die Hände. Dabei wurden unbemerkt die tatsächlich getragenen Goldketten der Passanten entwendet. Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Die Taten ereigneten sich in:

– Bobenheim-Roxheim, Wormser Landstraße/Friedhof, gegen 10:15 Uhr

– Ludwigshafen, Sudermannstraße/Ecke Richard-Dehmel Straße, gegen 12:45 Uhr

– Speyer, Hauptbahnhof, gegen 14:25 Uhr

– Dannstadt-Schauernheim, Kurpfalzstraße/Ecke Haardtstraße, gegen 18:30 Uhr

Nach Zeugenangaben waren die Täter in Dannstadt-Schauernheim mit einem dunklen Kombi, möglicherweise Mercedes oder Audi, unterwegs. In Speyer wurde ein blauer Kleinwagen beschrieben. Fahrer sei jeweils ein Mann gewesen. Die Täterin soll dunkles Haar gehabt haben. In zwei Fällen wurden mehrere auffällige Goldzähne beschrieben. Die Einschätzungen zu Alter und Statur weichen in den Beschreibungen leicht voneinander ab, so dass nicht zweifelsfrei geklärt ist, ob es sich um dieselbe Person handelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdieben zu schützen: – Seien sie skeptisch, wenn Fremde sich Ihnen auf der Straße körperlich nähern. Achten Sie auf ausreichenden Abstand. – Suchen Sie sich offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder rufen Sie um Hilfe. – Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl unbedingt die Polizei über den Notruf 110 und teilen Sie alle relevanten Details mit. Eine Anzeigenerstattung können Sie persönlich auf jeder nächstgelegenen Polizeidienststelle oder online auf der Internetseite der Polizei vornehmen.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 16:07