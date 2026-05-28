Ludwigshafen – Häusliche Gewalt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Dienstag, dem 26.05.2025, kam es in einer Wohnung zu einem schweren Fall häuslicher Gewalt. Ein Mann bedrohte und verletzte dabei seine Lebensgefährtin mit einem Messer und vergewaltigte sie im Anschluss. Die Frau erlitt leichte körperliche Verletzungen. Die Geschädigte wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Anzeige. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag vorläufig festgenommen und am 27.05.2025 dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) erließ dieser einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/CRC14 Ansprechpartnerinnen und Hilfsangebote für Frauen mit Gewalterfahrung.

Quelle

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 14:18