Ludwigshafen – Bürgersolarberatung Ludwigshafen bietet unabhängige Beratung für Photovoltaikanlagen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Bürgersolarberatung Ludwigshafen hat sich eine neue
ehrenamtliche Initiative gegründet, die Bürger*innen eine unabhängige,
kostenlose Erstberatung rund um Photovoltaikanlagen anbietet.
Ziel der Gruppe ist es, den Ausbau der Solarenergie in der Region zu fördern und
den Einstieg in die eigene Stromerzeugung zu erleichtern.
Wer Interesse an einer Beratung hat oder sich als Berater*in ausbilden
lassen möchte, kann sich online informieren unter
www.buergersolarberatung.de/ludwigshafen oder direkt zur Ludwigshafener
Gruppe per E-Mail Kontakt aufnehmen unter
ludwigshafen@buergersolarberatung.de.
Die Initiative ist aus einer Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigshafen
sowie dem gemeinnützigen Netzwerk MetropolSolar Rhein-Neckar
hervorgegangen. Die Berater*innen wurden im Rahmen dieser Kooperation
qualifiziert ausgebildet. Die Schulung wurde von der städtischen
Stabsstelle Klimaschutz initiiert, mit Hilfe der Technischen Werke
Ludwigshafen (TWL) finanziert und war für die Teilnehmenden kostenlos.
Die Inhalte der Schulung wurden von MetropolSolar völlig unabhängig
entwickelt und angeboten, auch die Beratung durch die Solarberater*innen
erfolgt unabhängig vom Stadtkonzern.
Angesichts der zentralen Rolle des Energiesektors
für den Klimaschutz sieht die Gruppe großen Handlungsbedarf:
Photovoltaik auf privaten Dächern bietet ein enormes Potenzial zur
Reduzierung von CO₂-Emissionen und bringt hohe Kosteneinsparungen für
den eigenen Energiebedarf – besonders vor dem Hintergrund der
Unsicherheit bei der Preisentwicklung von fossilen Energieträgern. Die
ehrenamtlichen Berater*innen bieten eine individuelle und neutrale
Ersteinschätzung, die als Grundlage für weitere Planungsschritte dient.
Das Angebot umfasst unter anderem die Erläuterung technischer
Grundlagen, eine erste Dimensionierung der Anlage, die Abschätzung von
Investitionskosten sowie eine überschlägige
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Darüber hinaus unterstützt die
Initiative bei der Bewertung von Angeboten von Installationsbetrieben.
Alle Mitglieder der Gruppe verfügen über eigene praktische Erfahrungen
mit Photovoltaikanlagen und bringen diese in die Beratung ein. Da die
Initiative unabhängig arbeitet, bestehen keinerlei wirtschaftliche
Interessen an der Vermittlung bestimmter Anbieter oder Produkte.
Derzeit wird noch eine feste Einspeisevergütung für die kommenden 20
Jahre garantiert. Aktuell steht jedoch ein möglicher Wegfall dieser
Einspeisevergütung im Raum. Wer über die Anschaffung einer
Photovoltaikanlage nachdenkt, sollte die Gelegenheit nutzen und sich
jetzt informieren, empfiehlt der Koordinator der Gruppe.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 21:46