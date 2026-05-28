Ludwigshafen – Bürgersolarberatung Ludwigshafen bietet unabhängige Beratung für Photovoltaikanlagen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Bürgersolarberatung Ludwigshafen hat sich eine neue

ehrenamtliche Initiative gegründet, die Bürger*innen eine unabhängige,

kostenlose Erstberatung rund um Photovoltaikanlagen anbietet.

Ziel der Gruppe ist es, den Ausbau der Solarenergie in der Region zu fördern und

den Einstieg in die eigene Stromerzeugung zu erleichtern.

Wer Interesse an einer Beratung hat oder sich als Berater*in ausbilden

lassen möchte, kann sich online informieren unter

www.buergersolarberatung.de/ludwigshafen oder direkt zur Ludwigshafener

Gruppe per E-Mail Kontakt aufnehmen unter

ludwigshafen@buergersolarberatung.de.

Die Initiative ist aus einer Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigshafen

sowie dem gemeinnützigen Netzwerk MetropolSolar Rhein-Neckar

hervorgegangen. Die Berater*innen wurden im Rahmen dieser Kooperation

qualifiziert ausgebildet. Die Schulung wurde von der städtischen

Stabsstelle Klimaschutz initiiert, mit Hilfe der Technischen Werke

Ludwigshafen (TWL) finanziert und war für die Teilnehmenden kostenlos.

Die Inhalte der Schulung wurden von MetropolSolar völlig unabhängig

entwickelt und angeboten, auch die Beratung durch die Solarberater*innen

erfolgt unabhängig vom Stadtkonzern.

Angesichts der zentralen Rolle des Energiesektors

für den Klimaschutz sieht die Gruppe großen Handlungsbedarf:

Photovoltaik auf privaten Dächern bietet ein enormes Potenzial zur

Reduzierung von CO₂-Emissionen und bringt hohe Kosteneinsparungen für

den eigenen Energiebedarf – besonders vor dem Hintergrund der

Unsicherheit bei der Preisentwicklung von fossilen Energieträgern. Die

ehrenamtlichen Berater*innen bieten eine individuelle und neutrale

Ersteinschätzung, die als Grundlage für weitere Planungsschritte dient.

Das Angebot umfasst unter anderem die Erläuterung technischer

Grundlagen, eine erste Dimensionierung der Anlage, die Abschätzung von

Investitionskosten sowie eine überschlägige

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Darüber hinaus unterstützt die

Initiative bei der Bewertung von Angeboten von Installationsbetrieben.

Alle Mitglieder der Gruppe verfügen über eigene praktische Erfahrungen

mit Photovoltaikanlagen und bringen diese in die Beratung ein. Da die

Initiative unabhängig arbeitet, bestehen keinerlei wirtschaftliche

Interessen an der Vermittlung bestimmter Anbieter oder Produkte.

Derzeit wird noch eine feste Einspeisevergütung für die kommenden 20

Jahre garantiert. Aktuell steht jedoch ein möglicher Wegfall dieser

Einspeisevergütung im Raum. Wer über die Anschaffung einer

Photovoltaikanlage nachdenkt, sollte die Gelegenheit nutzen und sich

jetzt informieren, empfiehlt der Koordinator der Gruppe.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 21:46