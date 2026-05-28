Ludwigshafen – Antoniusfest 2026 in Ludwigshafen-Oggersheim Dekanatswallfahrt lädt Gläubige aus der ganzen Region ein



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 14. Juni 2026, feiert die italienischsprachige Gemeinde Ludwigshafens ihr jährliches Antoniusfest zu Ehren des heiligen Antonius von Padua. Veranstalter ist das Comitato Festa S. Antonio 1998 e.V. Die Feierlichkeiten finden ab 11 Uhr an der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt, Kapellengasse 8, in Ludwigshafen-Oggersheim statt. Im Rahmen des Festes lädt das Katholische Dekanat Ludwigshafen zur Dekanatswallfahrt ein.

Vor 28 Jahren haben Gennaro Diaco und Domenico Venneri das Antoniusfest in Oggersheim ins Leben gerufen und eigens eine Statue des Heiligen in Padua anfertigen lassen. Seither wird das Fest alljährlich an dem Sonntag begangen, der auf den 13. Juni folgt – dem liturgischen Gedenktag des heiligen Antonius von Padua. Der Heilige gilt als Patron vieler kleiner Ortschaften in Italien und steht für Beistand in den kleinen Beschwerlichkeiten des Alltags.

Dekanatswallfahrt nach Oggersheim

In das Antoniusfest integriert ist in diesem Jahr schon zum zweiten Mal die Dekanatswallfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt. Gläubige aus dem gesamten Dekanat sind eingeladen, nach Oggersheim zu pilgern. Es gibt drei verschiedene Angebote:

9:00 Uhr – Start im Park des Heinrich Pesch Hauses mit einem kleinen kostenfreien Frühstück, anschließend zu Fuß nach Oggersheim

9:00 Uhr – Start vor der Kirche St. Bonifaz in der Gartenstadt. Unterbrochen von Gebetsstationen geht es zu Fuß zur Wallfahrtskirche

10:00 Uhr – Start der Radlergruppe vor der Kirche St. Hildegard. Von dort geht es durch das Maudacher Bruch, wo an der Bruchfesthalle (ca. 10:10 Uhr) weitere Radler dazustoßen können.

Programm des Festtages

Das Fest beginnt um 11 Uhr mit der heiligen Messe in der Wallfahrtskirche, die in deutscher und italienischer Sprache gefeiert wird. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Kirchenchöre aus dem Dekanat Ludwigshafen im Rahmen ihres Dekanatsmusiktages unter der Leitung von Dekanatskantor Georg Treuheit. Im Anschluss tragen Mitglieder des Festkomitees die Statue des Heiligen Antonius in einer feierlichen Prozession um das Gotteshaus.

Nach der Prozession, gegen 12:30 Uhr, beginnt auf dem Kirchenvorplatz das gemeinsame Beisammensein mit Live-Musik der Band Nuova Epoca sowie einem reichhaltigen Angebot an hausgemachten italienischen Spezialitäten, zubereitet von den Familien der Gemeinde.

Bilder: Comitato Festa S. Antonio 1998 e.V.

Quelle: Kath. Dekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 21:52