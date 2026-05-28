Lingenfeld – 70-jährige aus Pflegeheim vermisst

Lingenfeld / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Seit heute, 28.05.2026, wird eine 70-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims aus Lingenfeld vermisst. Zuletzt wurde sie gegen Mittag in dem Pflegeheim gesehen.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 70-Jährigen:

– ca. 1,65m groß

– schlank

– schulterlanges dunkles Haar

– graue Sweatjacke mit Kapuze

– schwarze Stoffhose.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 958-0 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie die Vermissten sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 16:54