Leimen – Polizei warnt vor Trickdiebstahlsmasche – Zeugenaufruf

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag parkte eine 55-Jährige ihr Auto in der Rohrbacher Straße auf der Höhe des dortigen Zementwerks. Nachdem sie ausgestiegen war, kam gegen 15 Uhr ein dunkelblaues Fahrzeug auf den Gehweg gefahren. Die 55-Jährige wurde von der Beifahrerin aus dem Auto heraus nach dem Weg ins Krankenhaus gefragt. Nach einem kurzen Gespräch drückte ihr die bislang unbekannte Frau ungefragt einen Gegenstand in die linke Hand. Diesen umwickelte sie dann mit einer Art Kette und hielt die Hand fest. Dadurch abgelenkt, bemerkte die 55-Jährige nicht, dass ihr die Unbekannte ein Goldarmband vom Handgelenk stahl. Erst später erkannte die Frau den Diebstahl und informierte die Polizei. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Der Polizeiposten Leimen nahm die Ermittlungen auf.

Die unbekannte Frau war ungefähr 35 Jahre alt, 165 cm groß und hatte schwarze Haare. Sie trug einen dunkelblauen Rock, eine langärmlige dunkelblaue Jacke, ein T-Shirt mit Blumenmuster sowie ein Kopftuch.

Der Fahrer des dunkelblauen Autos wird als ungefähr 40 Jahre alt und mit leichtem Übergewicht beschrieben. Er hatte einen Vollbart und dunkelbraune Haare.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 oder beim Polizeiposten Leimen, Telefonnummer 06224/ 1749-0, zu melden. Wie Sie sich vor dieser und anderen Diebstahlsmaschen schützen können, erfahren sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 14:00