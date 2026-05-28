Kaiserslautern – Bauhüttenpreis 2026 verliehen – Drei Gesellenstücke überzeugen die Jury der Bauhütte der Pfalz

Kaiserslautern/Aus der MRN-News Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fachbereich Steinmetz der Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern (MHK) erhielt am Freitag, 22. Mai 2026, besonderen Besuch: Bernd Knörzer, Hüttenmeister der Bauhütte Pfalz, sowie Jürgen Blug kamen als Jury der Bauhütte an die Schule, um die diesjährigen Gesellenstücke der angehenden Steinmetzinnen und Steinmetz zu begutachten. Insgesamt bewerteten sie neun Gesellenstücke sowie die eintägigen Arbeitsproben. Nach intensiver Beratung stand fest, der mit 500 Euro dotierte Bauhüttenpreis wird in diesem Jahr aufgeteilt: Gleich drei Arbeiten überzeugten die Jury mit ihrer handwerklichen Qualität, kreativen Umsetzung und gestalterischen Ausdruckskraft. Ausgezeichnet wurden die Werke „Leuchtturm“ von Anika Gab, „Lady Liberty“ von Mathilde Joseph und „The Last Guardian“ von Carolin Horn. Alle Arbeiten entstanden aus gelblichem Udelfanger Sandstein und zeigen eindrucksvoll die Vielseitigkeit sowie Innovationskraft des modernen Steinmetzhandwerks. Der Fachbereich gratuliert den Preisträgerinnen herzlich zu ihrer Auszeichnung und bedankt sich bei der Jury der Bauhütte der Pfalz für das entgegengebrachte Engagement und die fachkundige Bewertung der Arbeiten.

Quelle

Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 15:55