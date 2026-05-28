Hockenheim – Die Haie sind los!



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Kurzem ziert ein besonderer Papierkorb das Büro von Hockenheims Bürgermeister Matthias Beck. Ganz in rot mit mehreren Haien darauf steht er da und wartet darauf, des Papiermülls der ansteht, habhaft zu werden. Der Hintergrund? Bei einem Besuch der Theodor-Heuss-Realschule während der Präventions-Projektwoche Ende April fiel Beck das besonders gestaltete Exemplar eines Schülers ins Auge. „Ich fand das Motiv sehr passend für mein Büro – da hängt auch schon ein von Kindern gemalter Wal, das maritime Thema wird also noch mal aufgenommen“, so Beck.

Im Rahmen der Projektwoche wurden viele sensible Themen an unterschiedliche Klassenstufen angepasst aufgearbeitet. „Wir haben hier ein breites Feld gemeinsam besprochen, von Suchtprävention über Mobbing, Ängste und Sicherheit“, so die Rektorin der Theodor-Heuss-Realschule, Marion Marker-Schrotz. Gemeinsam mit Erdon Vuniçi, dem Siebtklässler, der den Papierkorb gestaltet hat, hat sie das Rathaus besucht. Als besonderen Dank für das neue Kunstwerk in seinem Büro überreichte Bürgermeister Beck dem Schüler eine Rennstadtkarte – den Gutschein kann Erdon in fast allen Hockenheimer Geschäften einlösen.

Zugleich betonte Beck bei dem Besuch, wie wichtig ihm die Zusammenarbeit mit den Schulen der Stadt ist und dass kreative Projekte wie diese Präventionswoche das schulische Miteinander stärken. Erdon zeigte sich sichtlich stolz, sein Werk nun im Büro des Bürgermeisters zu wissen.

Bildunterschrift:

Hai frisst Abfall – im wahrsten Sinne: Bürgermeister Matthias Beck mit Schüler Erdon, Fachbereichsleiterin SBKS Linda Hoti sowie Rektorin Marion Marker-Schrotz (v. l.) (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 21:35