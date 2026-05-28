

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zu Mitmachaktionen in der Natur – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im Juni 2026 auf dem Programm:

Montag, 1. Juni 2026, 9 bis 15 Uhr, Theaterferienprogramm im Wald

Samstag, 6. Juni 2026, 10 bis 13 Uhr, Helfende Hände – Workshop Sandarium

Dienstag, 9. Juni 2026, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof

Donnerstag, 11. Juni 2026, 16 bis 17.30 Uhr, Dem Biber auf der Spur

Samstag, 13. Juni 2026, 10 bis 12.30 Uhr, „Artenreicher Schulhof“ am Bunsen-Gymnasium

Samstag, 13. Juni 2026, 13 bis 15 Uhr, Exotische Gehölze und Stauden in Heidelberg

Samstag, 13. Juni 2026, 16 bis 18 Uhr, Tierische Einwanderer in Heidelberg

Samstag, 13. Juni 2026, 16 bis 20 Uhr, Ornithologische Abendexkursion Wagbachniederung

Samstag, 13. Juni 2026, 19 bis 22 Uhr, Halsbandsittiche in Heidelberg, Brutplätze und Schlafbäume

Samstag, 13. Juni 2026, 7 bis 10 Uhr, Ornithologische Frühexkursion am Steinberg in Heidelberg-Handschuhsheim

Sonntag, 14. Juni 2026, 7.30 bis 10.30 Uhr, Vogelexkursion in das Vogelschutzgebiet Natura 2000 Dossenheim-Schriesheim

Sonntag, 14. Juni 2026, 10 bis 11.30 Uhr, Arznei- und Giftpflanzen

Sonntag, 14. Juni 2026, 10 bis 12.30 Uhr, Der Thaddenpark – uralte Baumriesen und neue Artenvielfalt

Sonntag, 14. Juni 2026, 11 bis 13 Uhr, Ökogarten in voller Pracht

Sonntag, 14. Juni 2026, 14 bis 15.30 Uhr, Die Welt der Bäume – Vielfalt der Giganten

Sonntag, 14. Juni 2026, 14 bis 17 Uhr, Wildpflanzen am Neckarufer für Küche und Apotheke

Sonntag, 14. Juni 2026, 14.15 bis 17.15 Uhr, Botanische Exkursion – Naturschutzgebiet „Beim Roten Kreuz“

Sonntag, 14. Juni 2026, 16.30 bis 18 Uhr, Die Welt der Bäume – Vielfalt der Giganten

Freitag, 19. Juni 2026, 18 bis 19.30 Uhr, Urban Wildlife

Samstag, 20. Juni 2026, 10 bis 11.30 Uhr, Stadtwildnis entdecken – botanisch-zoologische Exkursion durch die Ausgleichsflächen der Bahnstadt

Samstag, 20. Juni 2026, 14 bis 17 Uhr, (Barfuß)-Waldwanderung für die Familie

Sonntag, 21. Juni 2026, 10.45 bis 12.45 Uhr, Wild- & Heilkräuter im Sommer

Sonntag, 21. Juni 2026, 14 bis 16.30 Uhr, Kräuterführung zur Sommersonnenwende

Sonntag, 21. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr, Birds and Breakfast-Vogelexkursion für Familien

Dienstag, 23. Juni 2026, 19 bis 21 Uhr, Naturschutzgebiet Altneckar bei Wieblingen

Freitag, 26. Juni 2026, 14 bis 17 Uhr, Waldpädagogik-Workshop

Samstag, 27. Juni 2026, 15 bis 18Uhr, Tag der offenen Gartentür im „Garten für alle“

Sonntag, 28. Juni 2026, 10.30 bis 13.30 Uhr, Kräuterwanderung

Sonntag, 28. Juni 2026, 16.15 bis 18.45 Uhr, Yoga im Wald & Vitale Wilde-Kräuter-Smoothies

Sonntag, 28. Juni 2026, 14.30 bis 17.30 Uhr, Die wunderbare Welt der Pilze

Regelmäßige Veranstaltungen und Naturerlebnisgruppen

Gesundheitswandern, (fast) immer dienstags von 9 bis 11.30 Uhr

Gesundheitswandern, (fast) immer sonntags von 10 bis 12.30 Uhr

Die Waldläufer von Hendesse, immer dienstags von 15.15 bis 17.30 Uhr

Die Waldspürnasen von Hendesse, immer donnerstags von 15.15 bis 17.30 Uhr

Die Waldscouts, jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr

BUNDkinder, donnerstags (einmal im Monat) von 15 bis 18 Uhr

Waldspielgruppe Mammutkinder Heidelberg, sonntags von 15 bis 17 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 09:47