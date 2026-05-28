Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die für Wohnungsnotfälle und Geflüchtete zuständigen Fachbereiche des Amtes für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg ziehen am 9. Juni 2026 von der Bergheimer Straße 155 in die Eppelheimer Straße 13. Deshalb entfällt an diesem Tag der Sprechtag für beide Sachgebiete. Am 8. Juni sowie am 10. Juni 2026 sind beide telefonisch erreichbar, ab dem 11. Juni sind am neuen Standort in der Eppelheimer Straße 13 auch wieder persönliche Vorsprachen möglich.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 09:47