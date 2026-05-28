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Eisenträger Thomas Presse SRZZZ
28.05.2026, 9:48 Uhr

Heidelberg – „Eine außerordentlich gute und prägende Zeit“ Verwaltungsleiter Thomas Eisenträger beendet Tätigkeit am Theater und Orchester

Eisenträger Thomas Presse SRZZZ
Foto: Susanne Reichardt
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Verwaltungsleiter Thomas Eisenträger beendet seinen Vertrag am Theater und Orchester Heidelberg. Nach sechs Jahren in der Stadt am Neckar wechselt er zum 1. Oktober 2026 als Geschäftsführender Direktor an das Hessische Staatstheater Wiesbaden.
Thomas Eisenträger leitet seit Juni 2020 an der Seite von Intendant Holger Schultze die Verwaltungsgeschäfte des Theaters und Orchesters Heidelberg – mit Intendanzwechsel ab der Spielzeit 2026/27 als Kaufmännischer Direktor des Hauses. In dieser Zeit begleitete er das Heidelberger Theater nicht nur erfolgreich durch die für die Veranstaltungsbranche besonders aufreibende Corona-Zeit, sondern auch durch die sich seit Frühjahr 2025 zuspitzende städtische Haushaltskrise.
»Die Zeit am Theater Heidelberg war für mich eine außerordentlich gute und prägende. Ich bin sehr dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Holger Schultze, allen Kolleg*innen sowie den Ansprechpartner*innen in Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft.
Mein Augenmerk liegt nun auf einer guten Begleitung der letzten Monate dieser besonderen Abschlussspielzeit. Ebenso freue ich mich darauf, den anstehenden Intendanzwechsel und den Start in die neue Spielzeit mit Bernadette Sonnenbichler noch mitgestalten zu können.
Dass sich mir mit dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden nun die Möglichkeit eröffnet hat, an eines der großen Mehrspartenhäuser Deutschlands zu wechseln, ist für mich eine spannende neue Aufgabe.«, so Thomas Eisenträger.
Intendant Holger Schultze, der das Theater und Orchester Heidelberg in den kommenden Monaten (nach 15 Jahren zum Ende der laufenden Spielzeit) ebenfalls verlassen wird, sagt zur Entscheidung seines langjährigen Verwaltungsleiters: »Ich wünsche Thomas Eisenträger alles Gute für die Zukunft und die bevorstehenden neuen Aufgaben! Ich danke ihm sehr für seine Loyalität, seine Freundschaft und seinen ungebrochenen Einfallsreichtum. Mit ihm war es möglich unser Theater auf den Erfolgskurs zu lenken, auf den wir nun nach 15 Jahren gemeinsam zurückschauen können. Heidelberg verliert einen sehr guten Mann.«
Bernadette Sonnenbichler, designierte Intendantin des Theaters und Orchesters Heidelberg, erklärt: »In den vergangenen Monaten haben wir die Spielzeit 2026/27 sowie die finanzielle Planung der kommenden Jahre gemeinsam intensiv vorbereitet. Für die professionelle Zusammenarbeit in diesem Prozess danke ich Thomas Eisenträger und wünsche ihm alles Gute. Der Oberbürgermeister und ich stehen in engem Austausch, um die Nachfolge zeitnah und mit der gebotenen Sorgfalt zu regeln. Das Theater und Orchester Heidelberg ist für den Beginn der neuen Spielzeit sehr gut aufgestellt, und wir richten unseren Blick nun gemeinsam mit dem Team auf einen erfolgreichen Start.«

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 09:48

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