Germersheim – Vollsperrung der Hauptstraße in Knittelsheim ab Einmündung Ottostraße bis Hauptstr. 42 wegen Abbau eines Krans



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 5. Juni, zwischen 15 und voraussichtlich 20 Uhr, wird auf der Hauptstraße in Knittelsheim ein Kran abgebaut. Für die Durchführung der Arbeiten muss die Hauptstraße in Knittelsheim ab der Einmündung Ottostraße bis zum Anwesen Hauptstraße Nr. 42 vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Straßenverkehrsbehörde der Kreisverwaltung Germersheim bittet um Verständnis für die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 21:44