Germersheim – Mit „Spetzi“ die Natur entdecken – Entdeckerrucksack für Kitas und Grundschulen ab Juni kostenlos ausleihbar

Germersheim/Landkreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Naturschutzverband Südpfalz (NVS) hat gemeinsam mit der Sparkasse Südpfalz den „Spetzi Entdeckerrucksack Wald“ auf den Weg gebracht. Ab Mitte Juni können Kindertagesstätten, Grundschulen sowie Kindergruppen in Jugendpflege und Vereinen in der Südpfalz die Rucksäcke kostenlos im Medienzentrum Südliche Weinstraße-Landau sowie im Kreismedienzentrum Germersheim ausleihen. Ziel ist es, Kindern spielerisch Naturerfahrungen in ihrer direkten Umgebung zu ermöglichen. Am Dienstag, 26. Mai, wurde das Projekt im Kreishaus der Südlichen Weinstraße offiziell vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung übergaben Vertreterinnen und Vertreter des Naturschutzverbands Südpfalz die ersten zehn Entdeckerrucksäcke an die Landräte der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie an die beteiligten Medienzentren. Die Entwicklung des Projekts wurde maßgeblich durch die Sparkassenstiftung der Sparkasse Südpfalz ermöglicht, die die inhaltliche Konzeption vollständig finanzierte. Im Rahmen der Übergabe wurde zudem ein weiterer Spendenscheck in Höhe von 3.000 € überreicht, mit dem die Produktion zusätzlicher Rucksäcke finanziert werden soll. Auch die Starck-Stiftung unterstützte das Projekt und übernahm die Kosten für Gestaltung und Druck von drei Rucksäcken. „Mit dem ‚Spetzi Entdeckerrucksack Wald‘ möchten wir Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter ermöglichen, die Natur vor ihrer eigenen Haustür aktiv zu entdecken. Die Materialien sind bewusst praxisnah gestaltet – sie laden zum Spielen, Forschen und Ausprobieren ein und verbinden Naturerlebnis mit ersten Einblicken in den Naturschutz“, erklärt Kurt Garrecht, Vorsitzender des Naturschutzverbands Südpfalz.

Auch die Sparkasse Südpfalz sieht in dem Projekt einen wichtigen Beitrag für die Region: „Als regional verwurzeltes Kreditinstitut ist es uns ein besonderes Anliegen, Projekte zu unterstützen, die nachhaltige Bildung fördern und Kinder früh für die Umwelt in ihrer Umgebung sensibilisieren. Der Entdeckerrucksack leistet hier einen wertvollen Beitrag für die Zukunft unserer südpfälzischen Natur“, so Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz. Die Landräte Dietmar Seefeldt und Martin Brandl sind sich einig: „Der Entdeckerrucksack erleichtert Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Naturorten außerhalb des Unterrichts, was nicht nur die Neugier und Lernmotivation fördern kann, sondern auch das Verständnis für Umwelt und Umweltschutz, insbesondere von Wäldern, Bächen und Wiesen – in unserer Region und darüber hinaus.“ Im „Spetzi Entdeckerrucksack Wald“ enthalten sind unter anderem kindgerechte Naturführer, Spiele, kreative Ideen mit Naturmaterialien sowie kleine Forschungsaufträge und praktische Naturschutzaktionen. Begleitet werden die Inhalte von „Spetzi“, einem neugierigen Neuntöter, der als Maskottchen durch die Materialien führt.



Mit dem Projekt möchte der Naturschutzverband Südpfalz der zunehmenden Entfremdung von der Natur entgegenwirken. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die reine Wissensvermittlung, sondern die Freude am Entdecken und Erleben. Langfristig sollen möglichst viele der rund 33.000 Kindergarten- und Grundschulkinder in der Südpfalz erreicht werden. Weitere Entdeckerrucksäcke zu den Lebensräumen Wiese, Garten und Wasser sind bereits in Planung. Beim Spetzi Naturtag des NVS im September können die Materialien von allen Interessierten und vor allem von den Kindern dann praktisch erprobt werden.

Ausleihe und weitere Informationen:

Die „Spetzi Entdeckerrucksäcke Wald“ können ab Mitte Juni kostenlos ausgeliehen werden im:

• Medienzentrum Südliche Weinstraße-Landau, Lazarettstraße 40, 76829 Landau in der Pfalz, Telefon 06341 80646, https://hp.medienzentrum-suew-landau.de

• Kreismedienzentrum Germersheim, Schulstraße 4, 76756 Bellheim, Telefon 07272 9598250, www.kreis-germersheim.de/medienzentrum

Die Materialien stehen zusätzlich auch digital auf der Website des Naturschutzverbands Südpfalz zur Verfügung unter https://nv-s.de/

Weitere Informationen gibt es per E-Mail an info@nv-s.de.

Quelle

Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 10:08