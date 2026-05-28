Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Mainz Politik endet nicht mit einem Mandat Niederlegung des Landtagsmandates Christian Baldauf hat Rheinland-Pfalz über viele Jahre politisch geprägt. Mit der neuen Aufgabe an der Spitze von Lotto Rheinland-Pfalz übernimmt er weiterhin Verantwortung für das Land – künftig mit einem besonderen Fokus auf gesellschaftlichen

Zusammenhalt, Ehrenamt, Sportförderung und soziale Verantwortung.

„Nach vielen Jahren politischer Verantwortung in meinem Wahlkreis habe ich mich entschieden, künftig ab 1.6.2026 als Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz eine neue Aufgabe zu übernehmen und lege mein Landtagsmandat nieder. Mir ist bewusst, dass dieser Schritt gerade für Bürgerinnen und Bürger, die mir bei der letzten Landtagswahl ihre Stimme gegeben haben, überraschend kommt. Umso dankbarer bin ich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Meine Verbundenheit mit den Menschen in meinem Wahlkreis und in ganz Rheinland-Pfalz

bleibt unverändert.

Ich habe auch weiterhin ein offenes Ohr für Anliegen, suche den Austausch und setze mich für unsere Heimat ein, auch wenn dies künftig nicht mehr in direkter parlamentarischer Verantwortung geschieht. Politik endet nicht mit einem Mandat. In der neuen Aufgabe als Geschäftsführer für Lotto Rheinland-Pfalz möchte ich einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl leisten. Das Unternehmen steht seit Jahrzehnten für gesellschaftliche Verantwortung, Ehrenamt, Sportförderung, Kultur, soziale Projekte und den Zusammenhalt in unserem Land.

Die Struktur von Lotto Rheinland-Pfalz zeigt diese besondere Verantwortung sehr deutlich: 51 Prozent der Gesellschaft hält das Land Rheinland-Pfalz, 49 Prozent gehören den drei Sportbünden Rheinland, Pfalz und Rheinhessen. Lotto Rheinland-Pfalz wurde ursprünglich gegründet, um dem Sport nach dem Krieg wieder eine Perspektive zu geben– diese Verbundenheit mit Vereinen, Ehrenamt und gesellschaftlichem Engagement prägt das Unternehmen bis heute.

Jahr für Jahr fließen erhebliche Mittel in das Gemeinwohl, in den Breitensport, in Vereine, soziale Einrichtungen, Kultur, Denkmalpflege und wichtige Projekte in Rheinland-Pfalz.

Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt, Ehrenamt und Vereinsleben wichtiger denn je sind, empfinde ich es als große Ehre, an dieser Stelle Verantwortung

übernehmen zu dürfen.“

Quelle: Wahlkreisbüro Christian Baldauf

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 17:11