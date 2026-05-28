Frankenthal – Impulsvortrag im MGH: „Ernährungsmythen!“



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, den 08. Juni laden das Mehrgenerationenhaus Frankenthal,

Mahlastraße 35, und die BKK Linde von 17.30 bis 18.30 Uhr zu einem informativen

Vortrag zum Thema Ernährung ein.

Eine ausgewogene Ernährung ist ein wichtiger Baustein für das Wohlbefinden und

die Gesundheit. Doch bei der Frage, was wirklich gesund ist, ergeben sich oftmals

ganz unterschiedliche Antworten. Sind beispielsweise Light-Produkte besser? Und

wie ist das mit dem Thema „Superfoods“?

Bei dem Vortrag erhalten Sie von einer Ernährungsexpertin spannende

Informationen rund um klassische „Mythen“ sowie Tipps und Hinweise, wie gesundes

Essen im Alltag ganz einfach gelingen kann!

Der Vortrag findet im PC-Raum des MGH Frankenthal, Mahlastraße 35, statt. Das

Angebot richtet sich an Jung und Alt gleichermaßen. Alle Interessierten sind herzlich

willkommen.

Anmeldung

Die Anmeldung ist möglich im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses

Frankenthal, telefonisch unter 06233 3558911 oder per E-Mail an

mgh@frankenthal.de.

Weiterer Informationen über das Programm und Veranstaltungen im MGH sind unter

www.frankenthal.de/mgh oder direkt bei einem Besuch im MGH zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 21:47