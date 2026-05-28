Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen im Triftweg durch. Zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr wurden bei mäßigem Verkehrsaufkommen insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h mit 52 km/h unterwegs war.
Quelle
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 14:40