Bad Bergzabern – Körperverletzung, Bedrohung mittels Backstein und tätlicher Angriff gegen Polizisten

Bad Bergzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch fiel ein 32-jähriger Mann zunächst an einem Einkaufsmarkt in Bad Bergzabern auf. Dort hatte er nach einem vorausgegangen Streit einen 49-Jährigen am Hals gepackt. Der 49-Jährige hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, wurde jedoch von dem Beschuldigten bis zum Bahnhofsvorplatz verfolgt und mittels eines Backsteines bedroht. Nachdem ihm durch die hinzugekommene Polizei ein Platzverweis ausgesprochen worden war, bewaffnete er sich wieder mit dem Backstein und hielt diesen drohend in die Höhe. Der Stein wurde ihm durch eine Polizistin aus der Hand genommen. In der Folge kam es zu einem tätlichen Angriff des Beschuldigten gegen einen Polizisten, wobei dieser nicht verletzt wurde. Der Beschuldigte wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Hierbei äußerte der Beschuldigte noch verbale Drohungen.

Quelle

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2026, 16:30